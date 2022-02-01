Вчені з'ясували, чому коти йдуть з дому перед смертю

Чому коти пред смертю йдуть з дому

Так, кішки проявляють безліч поведінкових реакцій, які їхні власники розуміють з великими труднощами. Зокрема, однією з таких реакцій є відхід чотирилапих із дому перед смертю.

Наразі вчені не мають достатньої кількості досліджень, які могли б точно сказати, що коти відчувають наближення смерті. Але вони можуть визначити, коли вони хворі чи слабкі.

Зокрема, тварини можуть втекти, коли почуваються погано та вразливо. За словами вчених, коли кішки почуваються хворими, то їхні інстинкти проявляються в бажанні втекти та сховатися від хижаків. Все тому, що вони бояться стати здобиччю.

Найпоширенішою причиною втечі є стрес. Причиною може стати переміщення меблів, поява нового вихованця або члена сім'ї та ремонт. Все це може змусити тварину шукати притулку в іншому місці.

Коти аналізують ситуації

Ця здатність дозволяє вуличним котам вчасно реагувати на небезпеку, яка наближається. Зокрема, коли вони почують здалеку ходу людини або наближення собаки, пухнастий вмить злетить на дерево чи постарається злитися з навколишнім середовищем.

До того ж коти чітко розпізнають вібрацію зливи, що наближається. Тому завчасно шукають для себе безпечне місце. Тварина аналізує також всі плюси свого укриття.

