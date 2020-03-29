Вчені з'ясували справжнє походження коронавірусу: шокуючі подробиці

Коронавірус 2020 (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус виник природним шляхом

Коронавірус 2020 з'явився природним шляхом. До такого висновку прийшли фахівці, які займаються відповідними дослідженнями. Він, як й інші організми, адаптується до навколишнього середовища, щоб вижити. Результати були опублікованому в журналі Nature Medicine.

"Порівнюючи наявні дані про послідовності генома для відомих штамів коронавіруса, ми можемо твердо визначити, що SARS-CoV 2 виник в результаті природних процесів", - заявив Крістіан Андерсен, співавтор дослідження, доцент кафедри імунології та мікробіології у Scripps Research.

SARS-CoV-2 є найбільш небезпечним для людей, сьомим відомим з сімейства коронавірусів. Його дія призводить до розвитку респіраторного грипоподібного захворювання з такими симптомами як кашель, лихоманка і, в більш важких випадках, пневмонія.

Для захисту від інфекції рекомендується часто мити руки і не торкатися до обличчя. Особливо це стосується очей. А найкращим способом захиститися від інфекції, на думку експертів, є максимальна соціальна ізоляція.

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