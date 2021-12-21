Вчені з'ясували, у кого може утворитися "суперімунітет" до COVID: нове дослідження

Фахівці в Орегонському університеті охорони здоров'я і науки в США порівнювали 26 пацієнтів, вакцинованих і заражених коронавірусом, з людьми, які були вакциновані і не хворіли.

Виявилося, що в групі, в якій були інфекції після щеплень, спостерігався величезний сплеск антитіл.

"Збільшення було значним, до 1000%, а іноді і до 2000%, так що це дійсно високий імунітет. Це майже "суперімунітет"", - розповів автор дослідження, професор молекулярної мікробіології та імунології Фікаду Тафессе.

Як зазначила доктор Моніка Ганді з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, це одне з перших досліджень, яке показує, що проривна інфекція після вакцинації створює сильніший імунітет, ніж попередня інфекція або одна вакцинація.

В даний час не відомо, чи всі вакциновані двома дозами інфіковані люди в дослідженні заразилися новим штамом "Омікрона" або іншим варіантом.

Також вчені висловили думку, що їх дослідження передбачає, що довгостроковим результатом буде зменшення серйозності Всесвітньої епідемії.

"Це не означає, що ми знаходимося в кінці пандемії, але це вказує на те, де ми, ймовірно, приземлимося: як тільки ви вакцинуєтеся, а потім піддаєтеся впливу вірусу, ви, ймовірно, будете досить здорові... захищені від майбутніх варіантів", - говорить Марсель Керлін, інший співавтор дослідження в Орегоні.