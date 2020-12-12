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Вчені з'ясували, яким тваринам коронавірус загрожує найбільше: придивіться до чотирилапих

Автор: Анжеліка Галушко

Найбільшу ймовірність заразитися коронавірусом серед тварин мають тхори. Меншою мірою кішки, цивети і собаки. До такого висновку прийшли дослідники з Центру геномної регуляції в Барселоні, повідомляється в журналі PLOS Computational Biology.

Науковці дослідили десять видів живих істот. П'ять з них - люди, кішки, тхори, цивети і собаки - заразилися COVID-19. Інші п'ять, качки, щури, миші, свині і кури, мають найменшу вразливість до зараження у порівнянні з людьми або зовсім не чутливі до них.

Для дослідження вчені застосували метод комп'ютерного моделювання. Таким чином вони встановили, що основною точкою потрапляння вірусу на поверхню клітини є рецептор ACE2. Деякі тварини мають низьку енергію всмоктування, тому інфекція їм не небезпечна.

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Вчені зауважують, що такі дослідження можуть допомогти уникнути потенційного продовження пандемії коронавірусу. Адже, знаючи, як протікає коронавірус у різних тварин, можна зменшити їхні контакти з людиною та з іншими тваринами, які мають потенційний ризик інфікуватися.

"Знання того, які тварини сприйнятливі до COVID-19, допомагає нам запобігти спалаху інфекції в пізніший період", - сказав Луїс Серрано, професор досліджень ICREA, директор CRG і старший автор дослідження.

Нагадаємо, вчені виявили у дітей нові симптоми коронавірусу.

Раніше в Данії виявили 214 випадків передачі нового коронавірусу від норок людині.

Згодом у Данії знищили всіх норок, у яких виявили новий коронавірус.

Також ми писали, що на норкових фермах Польщі зафіксували випадки зараження коронавірусом. Захворіли майже 20 працівників ферми.

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