Вчені з'ясували, що відоме знеболююче здатне впливати на поведінку людини

Таблетки (ілюстративне фото: canva.com)

Вчені з'ясували, що один з найбільш вживаних анальгетиків у всьому світі може надавати набагато більший вплив, ніж просто зменшення головного болю. Ацетамінофен, також відомий як парацетамол і широко продається під торговими марками Тіленол або Панадол, збільшує ризик зміни поведінки людини, згідно з дослідженням, проведеним у вересні 2020 року. Про це йдеться в статті, опублікованій журналом Science Alert.

"Ацетамінофен, здається, змушує людей відчувати менше негативних емоцій, коли думають про ризиковані дії – вони просто не відчувають страх. Враховуючи, що майже 25 відсотків населення США вживають ацетамінофен щотижня, уявне зниження або збільшення ризику може мати важливі наслідки для суспільства", - сказав нейробіолог Болдуін Вей з Університету штату Огайо в вересні 2020 року.

Отримані результати доповнюють недавнє дослідження, що припускає, що вплив ацетамінофену на зменшення болю також поширюється на різноманітні психологічні процеси, знижуючи сприйнятливість людей до образу, емпатію, навіть притупляючи когнітивні функції.

Аналогічним чином, недавні дослідження показують, що здатність людей сприймати й оцінювати ризики може бути порушена через наявний парацетамол у препаратах. Хоча ефекти можуть бути незначними, вони безумовно заслуговують на увагу, враховуючи, що ацетамінофен є однією з найпоширеніших діючих речовин для ліків, у тому числі й в Україні.

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