RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Вчені з'ясували ще один наслідок коронавірусу, який провокує смертельну хворобу

Автор: Світлана Мащенко

Коронавірус провокує розвиток смертельної хвороби у літніх людей. Йдеться про хворобу Альцгеймера, так як інфекція впливає на діяльність головного мозку.

Про це повідомляє medicalxpress.

В одному з досліджень аргентинські вчені вивчали зміни в пам'яті і мисленні літніх людей, що перенесли коронавірус.

З'ясувалося, що через шість місяців після хвороби у них спостерігається велика кількість деменційних змін. Причому незалежно від тяжкості хвороби.

Ще в одному дослідженні, проведеному в США, вивчали дані літніх жителів Нью-Йорка, у яких на ранній стадії були неврологічні симптоми коронавірусу.

У крові цих пацієнтів були виявлені білки, пов'язані з деменцією. Протягом 3-6 місяців після хвороби у 20% пацієнтів з'явилися проблеми з короткочасною пам'яттю, а у 34% були і серйозні порушення, зокрема, труднощі з довготривалою пам'яттю і з підбором слів.

Після того, як були оприлюднені результати цих досліджень, віце-президент американської "організації Альцгеймера" Хізер Снайдер закликала людей похилого віку вакцинуватися від коронавірусу.

Які функції мозку найбільше страждають від коронавірусу:

  • здатність до абстрактних логічних міркувань,
  • здатність до планування,
  • концентрація уваги.

Раніше в МОЗ зробили попередження про COVID-вакцинацію, розповівши, про що потрібно обов'язково запитати у лікаря після того, як вам зробили щеплення.

Також лікарі з'ясували, що коронавірус викликає наслідки для мозку, порівнянні з перенесеним інсультом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус