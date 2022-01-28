Вчені з'ясували, що антибіотики можуть збільшити ризик раку товстої кишки, особливо у молодих

В ході дослідження, в якому розглядалися випадки майже 40 тисяч людей, науковці з Абердинського університету, NHS Grampian і Королівського університету Белфаста порівняли використання антибіотиків і фактори способу життя у тих, у кого був колоректальний рак, і у тих, у кого його не було.

Так, вперше було виявлено, що використання антибіотиків було пов'язано з приблизно 50-% підвищенням ризику раку товстої кишки у людей у віці до 50 років і приблизно на 9% вищім ризиком у людей у віці 50+.

Як наголошує співавтор дослідження Сара Перротт з Університету Абердіна, застосування антибіотиків дуже поширене, і хоча такі препарати безцінні в медицині, їх "слід використовувати належним чином і тільки в разі необхідності".

Опубліковане в Британському журналі раку дослідження проаналізувало дані з національної бази даних первинної медико-санітарної допомоги відділу клінічної інформатики первинної допомоги (PCCIUR). З цих регулярно зібраних даних команда визначила 7 903 людини з колоректальним раком і порівняла їх з більш ніж 30 418 людьми без діагнозу раку.

"Ми виявили, що вплив антибіотиків пов'язаний з раком товстої кишки у всіх вікових групах. Це, поряд з безліччю інших факторів харчування та способу життя, може сприяти збільшенню випадків раку товстої кишки серед молодих людей", - говорить Сара Перрот.

Передбачається, що причиною цього є вплив антибіотиків на природну різноманітність бактерій в мікробіомі кишечника, що потенційно може привести до зміни бактеріальної активності та порушення нормальної імунної функції. Це може призвести до хронічного запалення і теоретично збільшити ризик розвитку раку.

"Прийом антибіотиків, ймовірно, має згубний вплив на мікробіоту кишечника. Антибіотики можуть ненавмисно викликати дисбіоз кишечника, що може привести до незворотних змін в природному середовищі кишечника. Це порушення мікробіому кишечника може бути причиною збільшення такої небезпеки", - зазначає Перрот.

Вона також звертає увагу, що дієта, спосіб життя, стрес і безліч різних факторів "можуть вплинути на здоров'я кишечника, і використання антибіотиків - лише один з цих факторів".

Команда припускає, що призначення антибіотиків повинно бути розумним через нагальну проблему стійкості до протимікробних препаратів, працівники охорони здоров'я та представники громадськості повинні знати, що "слід уникати непотрібного використання антибіотиків, особливо серед молоді".