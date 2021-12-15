Вчені тестують безгольну вакцину, яка захищатиме від нових штамів COVID-19

Нова вакцина буде вводитися за допомогою струменя повітря. Такий метод розробив професор Джонатан Хіні з Кембриджського університету і виконавчий директор компанії DIOSynVax.

У тестуванні даної вакцини візьмуть участь добровольці у віці від від 18 до 50 років. Воно буде проходити в центрі клінічних досліджень NIHR в Саутгемптоні.

"У міру появи нових варіантів (коронавірусу, - ред.) і ослаблення імунітету нам потрібні нові технології", - заявив професор Хіні.

За його словами, вакцина DIOS-CoVax використовує іншу технологію для боротьби з хворобою, яка може забезпечити набагато ширший захист від варіантів COVID та інших коронавірусів.

Він також підкреслив, що це перший крок до розробки універсальної вакцини від коронавірусу.

Сучасні вакцини від COVID-19 використовують гени, взяті з вірусного шипового білка, для кодування антигенів. Вони змушують імунну систему виробляти антитіла.

У новій вакцині використовуються методи прогнозування, щоб імітувати більш широке сімейство антигенів коронавірусу, які, як сподіваються вчені, забезпечать більший захист.