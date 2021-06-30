Вчені пов'язали куріння ще з одним явищем: може мати небезпечні наслідки

Як куріння впливає на організм

Фахівці зробили під час пандемії коронавірусу спостереження, яке показало, що у жінок, які курять ризик самогубства вище, ніж у чоловіків. Однак у вчених на рахунку чоловіків більше невдалих спроб.

Як свідчать результати, куріння збільшує ризик суїциду у 2,5 раза. Однак цей показник, судячи з усього, знижується у людей, які кинули. Окрім того, поява суїцидальних думок у курців 1,84 раза вища, а у тих хто кинув палити – в 1,35 раза.

За словами фахівців, відповідні дані необхідно включити в план щодо запобігання самогубств. Адже тютюн на відміну від алкоголю, не вважається за незалежний фактор при оцінці ризику самогубства.

З чим фахівці пов'язують вплив

Зв'язок тютюну і самогубства вчені пояснюють тим, що може відбуватися вплив на центральну нервову систему. Також тютюн знижує рівень серотоніну в гіпокампі-частині мозку, яка бере участь у формуванні емоцій.

Також депресія і суїцид пов'язані зі зниженням рівня нейромедіаторів – таких, як серотонін, норадреналін, дофамін. Куріння може зробити ці дії більш виразними. Науковці кажуть, що його дія протилежна дії антидепресантів, тому може сприяти появі депресивних і тривожних симптомів.

Наслідки куріння

Куріння спричиняє багато різних захворювань та хвороб, таких як: