Вчені створили препарат для схуднення: достатньо одного уколу

Вченим вдалося створити препарат, який допоможе боротися із зайвою вагою. Причому досить одного уколу, а ефект буде тривати цілих 60 днів.

Мова йде про антитіло, яке допоможе прискорити метаболізм і знизити ваш вагу. Про це йдеться в науковому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

Антитіло отримало назву BFKB8488A і воно, за словами авторів статті, імітує дію певного гормону. Останній у нашому організмі відповідає за обмін речовин, витрату енергії, харчову поведінку.

Для того, щоб провести експеримент було задіяно 60 осіб, які мають зайву вагу або ожиріння.

Групу поділили надвоє. Перша частина отримувала плацебо, а друга - справжній препарат.

Як виявилося, однократна ін'єкція цього антитіла дала ефект тривалістю до 60 днів. Дослідники зафіксували у тих, які отримували цей препарат, зниження ваги на 1,2 кілограма в порівнянні з 0,28 кг у групі плацебо.

При цьому вони їли калорійно збалансовану їжу. Учасники експерименту відзначили, що у них з'явилося відторгнення солодкої їжі. І через тиждень після вживання антитіла знизилося споживання вуглеводів.

Клінічні випробування антитіла далі продовжуються, проте вже зараз вчені відзначають його здатність боротися з метаболічною дисфункцією у людей з ожирінням, а також коригувати їхню харчову поведінку.

