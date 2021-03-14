Вчені створили нову маску від коронавірусу: зручна під час прийому їжі

Мексиканські вчені з Національного політехнічного інституту створили нову маску від коронавірусу, яка надівається тільки на ніс. Її можна використовувати, коли звичайну маску необхідно зняти, наприклад, під час прийому їжі, відвідування стоматолога і т. д.
Про новий винахід повідомляє Lajornada.
Щоб маска ефективно захищала від інфекції SARS-CoV-2, дослідницька група взяла до уваги розмір аерозолів (менше 5 мікрон) і оцінила різні матеріали, поки не знайшла підходящий. Дана маска була зроблена з дотриманням суворих стандартів якості.
Нова маска від коронавірусу (фото: jornada.com.mx)
Фахівець з імунології підкреслив, що носова маска зробить важливий внесок у скорочення поширення коронавірусу.
"Таким чином, можна буде домогтися більшого захисту, особливо коли важко підтримувати безпечну соціальну дистанцію", - зазначив він.
Зараз група дослідників веде переговори з компанією, яка буде відповідати за виробництво маски, щоб найближчим часом зробити її доступною для суспільства.
Нагадаємо, експерти назвали причини, за якими маску доведеться носити навіть після вакцинації. Фахівці вважають, що навіть після двох доз вакцини від COVID-19 доведеться дотримуватися всіх заходів безпеки, щоб убезпечити себе і близьких.
Раніше лікар розповів, що буде, якщо носити дві маски одночасно.