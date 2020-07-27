Вчені створили маску, яка вбиває коронавірус: усі подробиці

Вчені показали маску, яка вбиває коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Вчені представили маску, яка вбиває COVID-19

Європейські вчені взяли багаторазову тканинну маску і просочили її спеціальним розчином, який знищує COVID-19. Ефект зберігається до 50 прань.

Про нову розробку повідомив Інститут молекулярної медицини в Лісабоні, Португалія. При цьому ідея створення такої маски належить виробнику текстилю Adalberto, роздрібним мережам MO і Sonae Fashion та технологічного центру CITEVE, а також Інституту молекулярної медицини і Державному університету Міньо. Про це повідомляє Naked Science.

В масці використовується матеріал, який складається з декількох шарів різних водонепроникних тканин. При цьому він просочений спеціальним складом, що нейтралізує патоген. Він відштовхує велику частину патогена, який потрапляє разом зі слиною. Це дає можливість прати маску рідше.

Маска отримала назву MOxATech. У Португалії її почали продавати ще у квітні, але на той момент її ефективність не була підтверджена. Вчені також кажуть, що через годину після контакту з тканиною вірусна активність зменшується на 99%.

З'єднання ефективно вбивало майже всі бактерії і грибки, які потрапляли на маску. Ця маска також ефективна проти вірусу грипу H1N1. Після великої кількості прань матеріал знищує близько 96% шкідливих частинок.

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