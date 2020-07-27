ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Вчені створили маску, яка вбиває коронавірус: усі подробиці

Понеділок 27 липня 2020 22:42
Вчені створили маску, яка вбиває коронавірус: усі подробиці
Вчені показали маску, яка вбиває коронавірус (колаж: РБК-Україна)
Автор: Styler

Вчені представили маску, яка вбиває COVID-19

Європейські вчені взяли багаторазову тканинну маску і просочили її спеціальним розчином, який знищує COVID-19. Ефект зберігається до 50 прань.

Про нову розробку повідомив Інститут молекулярної медицини в Лісабоні, Португалія. При цьому ідея створення такої маски належить виробнику текстилю Adalberto, роздрібним мережам MO і Sonae Fashion та технологічного центру CITEVE, а також Інституту молекулярної медицини і Державному університету Міньо. Про це повідомляє Naked Science.

В масці використовується матеріал, який складається з декількох шарів різних водонепроникних тканин. При цьому він просочений спеціальним складом, що нейтралізує патоген. Він відштовхує велику частину патогена, який потрапляє разом зі слиною. Це дає можливість прати маску рідше.

Маска отримала назву MOxATech. У Португалії її почали продавати ще у квітні, але на той момент її ефективність не була підтверджена. Вчені також кажуть, що через годину після контакту з тканиною вірусна активність зменшується на 99%.

З'єднання ефективно вбивало майже всі бактерії і грибки, які потрапляли на маску. Ця маска також ефективна проти вірусу грипу H1N1. Після великої кількості прань матеріал знищує близько 96% шкідливих частинок.

Нагадаємо, що лікар пояснив, чому люди по-різному переносять COVID-19.

Раніше ми писали про те, що у Харкові чоловіка з коронавірусом після інсульту не хотіла приймати жодна лікарня.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України маскаКоронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся