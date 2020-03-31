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Вчені повідомили добру новину про коронавірус: він не мутує

STYLERКоронавірус    31.03.2020 - 11:54
Вчені повідомили добру новину про коронавірус: він не мутує
Однієї вакцини буде достатньо, якщо вірус не мутує (Колаж РБК-Україна)

Новий коронавірус SARS-CoV-2 за заявою вчених не мутує

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня до 24 квітня. Поки що вчені не розробили вакцину від COVID-19, але на сьогоднішній день є і хороші новини. Вчені виявили низьку мутацію коронавіруса, а це значить, що однієї вакцини буде достатньо, щоб прищепити людині імунітет на тривалий час.

В американському науково-дослідному центрі Kaiser Permanente в Сіетлі чотири людини стали добровольцями і їм зробили щеплення з експериментальної дозою безпечного генетичного коду, який витягли з нового вірусу.

Знадобиться кілька місяців для випробування нової вакцини.

У ситуації з нинішнім коронавірусом SARS-CoV-2 мутації відбуваються повільно або майже не відбуваються, запевняють фахівці. Якщо ці спостереження підтвердяться, то це може означати, що однієї вакцини буде достатньо, щоб прищепити людині імунітет на довгий час.

"Вірус зі стабільним геномом - це хороша новина в справі розробки вакцини", - повідомив професор Стефано Менцо, який займається дослідженням.

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