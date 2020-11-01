Вчені шокували заявою про професію, якій найбільше загрожує коронавірус

Працівники магазинів мають високі ризики заразитися коронавірусом (фото: РБК-Україна)

Працівники магазинів можуть переносити коронавірус безсимптомно

Вчені визначили одну з найнебезпечніших професій в умовах коронавірусу. Як виявилося, "на передовій" із COVID-19 щодня працюють не тільки медики. Через постійний контакт з великою кількістю клієнтів досить часто заражаються коронавірусом працівники продовольчих магазинів.

Згідно із новим американським дослідженням, представники у сфері торгівлі могли стати "значним джерелом поширення" коронавірусу, бо часто не знають про своє інфікування і продовжують працювати.

Так, під час дослідження, COVID-19 виявили у троє з чотирьох піддослідних, які не мали жодних симптомів захворювання.

"Нас здивувала настільки чимала кількість людей без симптомів. Це дуже насторожує, адже означає, що працівники магазину контактують з клієнтами і є своєрідними посередниками вірусу, практично суперпоширювачами", – цитує "Голос Америки" доцента Школи медицини в Бостонському університеті доктор Джастіна Янга.

Загалом для дослідження вчені взяли мазки в 104 працівників крамниць Бостона. Результат вразив дослідників - 20% отримали позитивний результат тесту на коронавірус. Вчені зауважують, що це вп'ятеро більше за ймовірність підтвердження COVID-19 серед працівників інших професій в цій місцевості.

Крім того, вчені провели опитування серед працівників цієї сфери і виявилося, що 91% постійно носять маску на роботі, але лише 66% дотримуються соціальної дистанції.

Нагадаємо, медики розповіли, що антитіла до коронавірусу значно швидше втрачають безсимптомні пацієнти, аніж ті, хто перехворів COVID-19 у важчій формі.

Раніше в Міністерство охорони здоров'я заявили про плани залучення медиків до командам лікарень, де лікують хворих COVID-19. З медичними працівниками укладатимуть контракт.