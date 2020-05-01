Вчені шокували заявою: цей симптом коронавіруса залишається після одужання

Коронавірус у світі інфікував вже більше 3 мільйонів осіб і продовжує поширюватися по планеті. Китайські вчені повідомили людям ще одну неприємну новину про те, що один симптом COVID-19 може залишатися в організмі навіть після одужання.

Річ у тому, що після того, як людина перехворіла на цю інфекцію у неї в легенях залишаються частинки пневмонії, які тести розпізнати не можуть. Особливо це стосується літніх людей. Про це повідомила група китайських вчених, пише South China Morning Post.

Після цього дослідження стало ясно, чому деякі пацієнти, перехворівши коронавірусом, хворіють їм знову.

Фахівці вивчали випадок 78-річної пацієнтки, яка була госпіталізована з COVID-19 і пройшла курс лікування. За підсумками якого тести виявилися три рази поспіль негативними. Але потім вона несподівано померла від серцевого нападу.

Розтин і проведене дослідження під електронним мікроскопом виявили сліди частинок коронавірусу в глибоких тканинах легенів. Але при цьому були відсутні ознаки вірусу в тканинах печінки, серця, кишечника та в кістковому мозку.

За словами медиків КНР, приховані штами в легенях не викликали ніяких явних симптомів.

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