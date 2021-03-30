Вчені зробили заяву про вакцини від коронавірусу: через рік можуть стати неефективними

Через рік вакцини від коронавірусу можуть стати менш ефективними

Фахівці вважають, що тільки загальносвітові зусилля по вакцинації здатні зупинити загрози від COVID-19. Вірус за останні 12 місяців почав сильно мутувати й нові штами більш заразні та смертельні й при цьому – менш сприйнятливі до тих вакцин, які існують на цей момент.

"Нові мутації з'являються щодня. Іноді вони знаходять нішу, яка робить їх більш життєздатними, ніж їх попередники. Ці "вдалі" варіанти можуть передаватися більш продуктивно і потенційно ухилятися від імунних відповідей на попередні штами", - вважає доцент епідеміології Єльського університету Грег Гонсалвес.

Для перемоги над коронавірусом потрібно вакцинувати весь світ

Він додав, що якщо не вакцинувати світ, то залишиться поле для більшої кількості мутацій. Це призведе до виникнення варіантів, які будуть здатні ухилятися від впливу нинішніх вакцин і будуть потрібні додаткові ін'єкції, щоб з ними впоратися.

Вчені назвали найбільш ефективні вакцини на цей момент

Сучасні вакцини від коронавірусу являють собою суміш старих і свіжих технологій.

Найефективніші з них – Pfizer/BioNTech і Moderna. Їх можна швидко відрегулювати (протягом декількох тижнів або місяців), щоб пристосувати до нових штамів.

За словами вчених, основною проблемою може стати те, що найбільш ефективні вакцини будуть недоступні для бідніших країн. Ці вакцини набагато дорожче і вимагають більш складних температурних умов зберігання.