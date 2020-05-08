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Вчені зробили важливу заяву про антитіла коронавірусу: з'явиться імунітет

STYLERКоронавірус    08.05.2020 - 11:29
Вчені зробили важливу заяву про антитіла коронавірусу: з'явиться імунітет
Антитіла виробляються у всіх хворих коронавірусом (колаж РБК-Україна)

Американські вчені заявили про вироблення антитіл майже у всіх перехворілих коронавірусом

Коронавірус викликає вироблення антитіл практично у всіх людей, незалежно від віку. До такої думки після досліджень прийшли вчені з США. Вони заявили, що антитіла виробляються абсолютно у всіх пацієнтів, які перехворіли на COVID-19.

Дослідники під керівництвом вірусолога Флоріана Краммера з наукового центру при нью-йоркській мережі лікарень Mount Sinai вивчили 624 хворих. Про це пише The New York Times.

Спочатку тести на антитіла дали позитивний результат у 511 учасників, у решти їх було занадто мало або не було зовсім.

При повторному тестуванні антитіла виявили ще у 60 осіб. Вчені вважають, це може говорити про те, що результати аналізів залежать від терміну їх проведення після одужання.

Зазначається, що кожен хто перехворів може спокійно повертатися до роботи. Дослідники підкреслюють, що люди, у яких є антитіла, можуть замінити вразливих людей, особливо в умовах з високим ризиком зараження. При цьому до кінця не ясно, як довго існує захист від вірусу.

За добу в Україні кількість інфікованих коронавірусом зросла на 504 випадок, помер 21 хворий. За весь час пандемії заразилися 14195 українців, помер від ускладнень 361 хворий, вилікувались 2706 пацієнтів.

Як ми раніше писали, антитіла до коронавірусу можуть вироблятися у людини з четвертого дня після появи симптомів зараження

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