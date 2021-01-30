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Вчені зробили приголомшливу заяву про нову епоху вимирання планети

Субота 30 січня 2021 21:00
Вчені зробили приголомшливу заяву про нову епоху вимирання планети
Вчені зробили заяву про вимирання планети (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Планета Земля увійшла в шосту епоху масового вимирання. Такими невтішними висновками поділилися вчені з Каліфорнійського університету. Вони відзначили, що планеті загрожує страшне майбутнє і якщо на екологічні проблеми не почнуть звертати увагу, то наслідки можуть бути катастрофічні.

Як повідомляє видання Ukr.Media, фахівці вивчили понад 150 досліджень про модифікацію навколишнього середовища, екологічні проблеми та зміни клімату. Вони відзначають, що лідери світових держав закривають очі на виклики, які зараз стоять перед планетою. А тим часом умови навколишнього світу стали набагато небезпечніше для проживання людей і в майбутньому це може призвести до дуже серйозної катастрофи та загибелі людей.

Один з авторів дослідження, професор інституту навколишнього середовища і сталого розвитку Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Даніель Блюмштейн зазначає, що якщо збережеться тенденція ігнорування екологічних проблем, людство зіткнеться з жахливими наслідками.

"Масштаб загрози біосфері та всім її формам життя настільки великий, що його важко осягнути навіть добре поінформованим експертам", - відзначають вчені.

За словами дослідників, вже зараз Земля увійшла в епоху шостого масового вимирання, яке було спровоковане самим людством. Сюди входить і багато з того, що зробили люди: продаж і знищення диких тварин, експлуатація токсичних елементів, інші дії, які впливають на навколишнє середовище.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кліматологи дали прогноз для України на 2021 рік і попередили, що погодні рекорди стануть нормою.

А також розповідали про те, що експерт з питань клімату зробила важливе попередження про масштабну катастрофу.

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