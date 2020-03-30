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Вчені зробили приголомшливе відкриття про коронавірус: він був давно!

STYLERКоронавірус    30.03.2020 - 08:27
Вчені зробили приголомшливе відкриття про коронавірус: він був давно!
Коронавірус існував і раніше (фото: УНІАН)

Вчені розповіли, що коронавірус існував давно, але нещодавно мутував

Коронавірус в Україні інфікував 475 осіб, зафіксовано 10 летальних випадків. Інфекція поширюється дуже швидко, але вчені з США та Австралії відзначили, що вірус нового типу SARS-COV-2 з'явився набагато раніше, ніж в Ухані.

Фахівці впевнені, що COVID-19 був багато років тому, але в даний момент він мутував. За словами вчених, він передавався від тварин людині, але не від людини до людини. Про це пишуть в журналі Nature Medicine.

Вчені визнали, що коронавірус здатний на унікальну мутацію, яка не була виявлена у передбачуваних тварин-господарів, але, ймовірно, проявляється під час інфекцій у людей.

"В результаті поступових еволюційних змін протягом багатьох років чи, можливо, десятиліть, вірус в кінцевому підсумку придбав здатність поширюватися від людини до людини і викликати серйозні, часто небезпечні для життя захворювання", - зазначає доктор Френсіс Коллінз, директор Національного інституту охорони здоров'я США.

Нагадаємо, на даний момент цифра уражених коронавірусом у світі вже перевищила 700 тис. осіб. За останній тиждень США обійшли Китай та Італії за кількістю інфікованих.

До речі, в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що будуть впроваджувати стандарт "клінічного сортування". Таким чином хворих з легкою формою COVID-19 не будуть госпіталізувати. Ці люди будуть лікуватися в амбулаторних умовах під наглядом.

Як ми раніше писали, українцям розповіли, як не потрапити на гачок аферистів під час карантину.

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