Вчені зробили сенсаційну заяву про паралельні Всесвіти

Вчені вважають, що існування паралельного Всесвіту є цілком реальним. Він виглядає точно так само, як наш, однак є одна разюча відмінність - час там тече назад.

За описом це нагадує Всесвіт Бенджаміна Баттона. Тобто, поки ми тут живемо у 2020 році, в паралельному Всесвіті зараз 2019 рік. Про це інформує видання New Scientist.

Відкриття було зроблене вченими в Антарктиді за допомогою антени ANITA, що уловлює частки під назвою тау-нейтріно, які потрапляють з космосу на Землю. Проте знайдені зразки вказували на те, що вони, навпаки, "вилітали" з нашої планети. Ці результати складно пояснити з точки зору фізики.

Керівник програми ANITA Пітер Горхем припустив, що подібна поведінка частинок пояснюється тим, що вони рухаються назад у часі. Є ймовірність, що в результаті Великого вибуху сформувалися два Всесвіти - наш і ще один.

Підтвердити існування ще одного Всесвіту на поточному етапі розвитку науки проблематично, проте непрямі докази існують. На думку багатьох вчених, величезний Войд є відбитком паралельного Всесвіту в нашому.

Нагадаємо, що на 2021 рік астрономи планують запустити космічний апарат Lucy для дослідження троянських астероїдів. До Юпітера він зможе дістатися лише через кілька років. Крім того, вчені знайшли астероїд абсолютно нового типу.

Ми писали, що біля Землі пролетить астероїд, який зможе побачити кожен. Вчені зі всього світу з нетерпінням чекають цієї зустрічі, адже величезне небесне тіло буде ближче до планети, ніж Місяць.