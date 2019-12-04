Вчені зробили сенсаційну заяву про селфі: у чому небезпека

Селфі – дуже небезпечна хвороба, а зовсім не безневинна звичка себе фотографувати. Про це заявили психіатри і виділили три стадії цієї недуги. Про це пише Ukr.Media.

Вчені неодноразово заявляли про те, що звичка себе фотографувати і публікувати знімки в соціальних мережах – це не зовсім нормально. У 2014 році американська психіатрична асоціація опублікувала дані масштабного дослідження і пояснила, що селфі – це хвороба, яку потрібно внести до реєстру психічних захворювань.

Селфі – це нестерпне бажання хворого робити автопортрети і публікувати їх в соціальних мережах. Як стверджують психіатри у новому дослідженні, таким чином люди намагаються приховати невпевненість в собі і заповнити відсутність близьких відносин.

Звичка робити селфі - зовсім не нешкідлива (Фото: pixabay.com)

Існує три різновиди розладу:

Прикордонна.

Виявляється у постійній, не менше трьох разів на день, потреби в зйомці автопортретів без публікації в соціальних мережах.

Гостра.

Створення не менше трьох селфі в день з обов'язковою публікацією в соціальних мережах.

Хронічна.

Безконтрольне бажання постійно фотографувати себе, публікувати свої фото в соціальних мережах і робити цього не менше шести разів на добу.

Представники Американської психіатричної асоціації змушені визнати, що ліків від цього розладу поки не існує і єдине, що можна порадити людині, яка захоплена своїми селфі до хворобливого стану – це звернутися до спеціаліста, пройти курс когнітивно-поведінкової психотерапії