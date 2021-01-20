Вчені зробили нову заяву про передачу COVID-19 і соціальну дистанцію

Коронавірус поширюється інфікованою людиною під час розмови більше, ніж при кашлі. Таких висновків дійшли вчені з Великої Британії, які створили додаток, що допомагає розрахувати ризик передачі COVID-19 в різних умовах.

Команда дослідників виявила, що соціальне дистанціювання на відстані 2 метри в погано вентильованій кімнаті навряд чи захистить інших від зараження вірусом. Про це пише Newsweek.

Також фахівці з'ясували, що коронавірус може поширюватися великими краплями, що виникають при кашлі, а також більш дрібними аерозольними частинками, які виділяються, коли ми говоримо та дихаємо.

Автори статті, опублікованої в журналі Proceedings of the Royal Society A, створили комп'ютерну модель, щоб визначити, як COVID-19 поширюється від інфікованої людини. Модель містить дані про те, що відбувається, коли при кашлі та розмові виділяються краплі рідини й аерозольні частинки різного розміру, а також скільки вірусу вони можуть нести.

Команда також розглянула, як довго коронавірус залишається життєздатним поза організму, скільки вірусу переносить інфікована людина і яка його доза достатня для зараження.

Вчені з Кембриджського університету та Імперського коледжу Лондона розповіли про створення веб-сайту Airborne.cam, який дозволяє користувачам розрахувати, як вентиляція може вплинути на поширення COVID-19 всередині приміщень.

Команда виявила, що при короткому кашлі виділяється стільки рідини, скільки людина говорить безперервно протягом 30 секунд. Однак з'ясувалося, що розмова несе більше вірусу, ніж кашель.

Дослідження вчених також показують, що вірусних часток на рівні, що перевищує необхідну для зараження людини кількість, потрібно всього кілька секунд, щоб поширитися далі, ніж 2 метри.

Це означає, що соціальне дистанціювання у погано вентильованих приміщеннях, швидше за все, не захистить людей від вірусу протягом тривалого проміжку часу, пишуть вчені. Фахівці звертають увагу, що для людей, які не носять маски, небезпечно перебувати в радіусі 2 метрів від інфікованої людини, яка кашляла або постійно говорила в приміщенні.

Крім того, дослідження показало, що розмова протягом однієї години в провітрюваній кімнаті підвищить ризик зараження для інших на 10-20 відсотків.

Ризик знизився щонайменше втричі, якщо приміщення провітрювали 10 разів на годину.

Автори пишуть у своєму дослідженні, що вентиляція має "першорядне значення для мінімізації ризику інфікування в приміщенні".

Раніше повідомлялося, що лікар назвав основні способи поширення COVID-19 і зазначив, що вірус передається навіть під час крику.

Також ми писали про те, що дослідники назвали спосіб носіння маски, який дає подвійний захист від коронавірусу.