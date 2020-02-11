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Вчені зробили нову заяву про онкологію: хворобу можна попередити

STYLERЖиття    11.02.2020 - 22:18
Вчені зробили нову заяву про онкологію: хворобу можна попередити
Рак можна виявити за багато років до його розвитку (фото: freepik com)

Вчені з'ясували, що онкологію можна виявити в організмі за багато років до розвитку хвороби

Онкология з кожним роком забирає все більше і більше людських життів і це штовхає вчених всього світу проводити різні дослідження. Вони прагнуть з'ясувати, які чинники впливають на розвиток раку і як можна ці смертельні процеси в організмі людини зупиняти.

Так, вчені з'ясували, що розвиток онкології можна передбачити, через те, що пухлини можуть подавати сигнали за десяток років до розвитку самої хвороби. Фактично, ракове захворювання у дорослому віці можна розпізнати ще в дитинстві.

Дослідження показало, що генетичні мутації, які живлять ріст пухлин, можна виявити завдяки ДНК-тесту ще в дитячому віці. Однак тут є деякі складності. По-перше, аналіз ДНК дитині зробити можна, але це дуже дорого. По-друге, щоб визначити схильність до онкології, тест повинні вивчати спеціально підготовлені експерти, тому, що звичайні медики частіше всього не знають, що саме потрібно шукати.

На даний момент подібні тести дітям проводять тільки в тому випадку, якщо є серйозна підозра на специфічну генну мутацію, яка пов'язана із захворюванням батьків.

Як відзначають автори дослідження, генетичні зміни в яєчниках при онкології можуть вперше проявитися навіть через 50 років до початку розвитку хвороби. Таку пухлину медики називають "тихим вбивцею", бо до останньої стадії цей різновид онкології ніяк себе не проявляє.

Перші симптоми, такі як втрата апетиту, здуття живота, жінки зазвичай приймають за проблеми з травленням, і тому на консультацію і діагностику до онкологів потрапляють вже дуже пізно.

Вчені з лондонського інституту Francis Crick розробили спеціальний атлас, в якому вказані генетичні мутації за всіма типами раку. Є різновиди, які може виявити з допомогою ДНК за кілька років, а є й ті, які через кілька десятків років.

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