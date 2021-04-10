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Вчені зробили гучну заяву про вакцину від коронавірусу в таблетках

Автор: Світлана Мащенко

Вчені почали тестувати на людях вакцину від коронавірусу у формі таблеток. Група добровольців приймає їх разом з традиційною ін'єкційною вакциною.

Про це пише CBS.

Такий експеримент нині проводиться в дослідному інституті Чан Сун-Шионг в Ель-Сегундо, що в штаті Каліфорнія.

Дослідники поділили людей на кілька груп: одним учасникам роблять ін'єкцію, деяким - ні. Іншим добровольцям вводять одну дозу вакцини і двічі дають таблетки.

Завданням розробників є визначити, чи може оральна вакцина працювати так само добре, як і та, яку отримують внутрішньом'язово.

"Оральна вакцина є частиною експериментального протоколу, тестується на здорових добровольцях. Але так як до сих пір не відомо, чи можуть лише таблетки запобігти передачі вірусу, дослідники тестують чотири різних підходи", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що капсульна форма препарату - не єдина його відмінність. Якщо наявні вакцини допомагають створювати антитіла до білку-шипа на поверхні коронавірусу, то Т-клітинна вакцина ImmunityBio націлена на ядро вірусу - ту частину, що менше схильна до мутацій.

Вчені говорять, що за допомогою цієї вакцини вони прагнуть створити "Т-клітини-вбивці", які будуть більш ефективно захищати від COVID-19.

Що стосується прийому вакцини, справа не тільки в тому, щоб уникнути уколу. Дослідники кажуть, що саме комбінація - прийом ін'єкційно і орально може бути ключовим фактором.

"Уколом ми сподіваємося розвинути Т-клітини у всьому вашому тілі. І при пероральному застосуванні ми захищаємо слизові оболонки, кишківник і, сподіваємося, ніс і рот, тому що саме так потрапляє вірус. Він не потрапляє через вашу кров ", - додали розробники.

Раніше ми писали, як українці можуть отримати дозу вакцини в іншій країні.

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