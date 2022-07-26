Вчені розповіли, що алкоголь прискорює старіння: названо безпечну дозу

Дослідники вивчили дані майже 250 000 британців і виявили, що у тих, хто випивав понад 17 одиниць алкоголю на тиждень, тіломіри були коротшими. Одиниця алкоголю - це 10 г чистого алкоголю або приблизно 100 мл вина.

За словами фахівців, тіломіри - це біологічні ковпачки на кінцях хромосом, які захищають ДНК, що міститься в них, від пошкоджень, запобігають їхньому зношуванню

Також вчені виявили, що вживання алкоголю може призвести до вкорочення тіломіра, збільшуючи біологічний вік людини на шість років.

Безпечна доза алкоголю

Вкорочення тіломіру спостерігалося тільки у тих, хто випивав не менше 17 одиниць алкоголю на тиждень, що на три одиниці більше, ніж рекомендують експерти.

Вчені з'ясували, що ті, хто випивав 29 одиниць алкоголю на тиждень, близько 10 великих келихів вина, були на один-два роки старші ніж ті, хто випивав менше ніж шість одиниць на тиждень, близько двох великих келихів вина.

Також в учасників дослідження, які сильно п'ють, тіломери були значно коротшими, ніж у контрольної групи, що еквівалентно від трьох до шести років біологічного старіння.

Тому ті, хто п'є менше за 17 одиниць не матиме ризику вкорочення тіломіру, пов'язаного з випивкою. Крім того, доза алкоголю важлива, адже навіть скорочення вживання алкоголю може принести користь.

Як саме алкоголь може вкорочувати теломери, невідомо. Однак, дослідники припускають, що це може бути пов'язане з підвищеним окислювальним стресом та запаленням, які можуть зашкодити ДНК, коли організм переробляє алкоголь.

Окрім того, медики рекомендують дорослим випивати не більше 14 одиниць алкоголю на тиждень, тобто приблизно півтори пляшки вина.