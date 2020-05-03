Вчені розповіли про ознаки того, що людина вже перехворіла коронавірусом

Коронавірус в Україні зафіксований у 11 913 осіб, з яких 288 померли, 1 548 - одужали. Крім відомих симптомів захворювання, вчені встановили ще п'ять незвичайних ознак COVID-19.

Ознаки коронавірусу можуть проявлятися без будь-яких симптомів або ж бути схожими на звичайну ГРВІ. Вчені з Оксфордського університету провели дослідження і розповіли про п'ять незвичайних симптомів, які можуть свідчити про те, що людина вже перехворіла COVID-19.

Біль у животі

У деяких біль в животі може бути пов'язаний не з коронавірусом, але іноді він може означати розвиток пневмонії в нижніх частках легень. Тому до болю в животі необхідно поставитися уважно.

Діарея

Діарея також є ознакою коронавірусу. Цей симптом був виявлений китайськими вченими, які виявили, що у половини з перших 204 обстежених заражених COVID-19 була діарея.

Втрата нюху

Втрата нюху є одним із найпоширеніших симптомів зараження. Такі висновки зробили як закордонні, так і українські лікарі. Це відбувається через те, що деякі клітини в носі людини містять білки, по яким коронавірус б'є в першу чергу.

Кон'юнктивіт

У деяких хворих коронавірусною інфекцією проявлялася легка форма кон'юнктивіту. Хвороба виражатися в налитих кров'ю очах, печінням в області очей, скупченням гною, який прилипає до вій, свербінням в очах.

Втома

Сильна втома може також свідчити, що у ваш організм проник COVID-19. Необхідно звернути увагу на даний симптом, якщо це почуття не з'явилося через перевтому.

Нагадаємо, що лікарі забили на сполох оскільки коронавірус викликає інсульти у здорових людей.