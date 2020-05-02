Вчені розповіли, як підвищити імунітет до коронавирусу

Коронавірус – це вірус, який призводить до активації вироблення інтерферонів (білок) в організмі людини для боротьби зі збудником. Вчені довели, що недолік цього білка знижує здатність клітини обмежувати реплікацію вірусу.

Як йдеться у звіті дослідників Медичної школи Ікан в Нью-Йорку, клітини, інфіковані SARS-CoV-2, продукують незвично низький рівень інтерферонів, у порівнянні з клітинами, інфікованими іншими респіраторними вірусами. Але при цьому вчені відзначають, що імунна відповідь організму інтерферонами присутня. Дослідження показали, що в інфікованих COVID-19 виділяється більше інтерферонів, ніж у тих, хто не хворіє ніякими респіраторними захворюваннями. Про це йдеться у звіті у журналі Narure.

Вчені вважають, що організм людини поки не має в генетичній пам'яті спогадів про схожі на COVID-19 віруси, тому надає повільну і несильну імунну реакцію на збудника.

Результати дослідження свідчать про імунний дисбаланс: низький рівень інтерферонів знижує здатність клітини обмежувати реплікацію вірусу, а активація менш специфічних імунних реакцій сприяє запаленню.

Вчені припустили, що введення інтерферонів може сприяти поліпшенню реакції організму на вірусний агент. Це може допомогти в лікуванні та профілактиці коронавірусної інфекції. Але поки дослідники не провели достатню кількість досліджень, щоб говорити про ефективність такого способу боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, що раніше у США офіційно схвалили препарат, що допомагає швидше вилікуватися від COVID-19.

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