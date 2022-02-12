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Вчені розповіли, чи небезпечна вакцинація від COVID-19 для вагітних

Автор: Тетяна Самарук

Вчені провели дослідження та з'ясували, чи небезпечна вакцинація від коронавірусу для вагітних.

Про це пише JAMA Pediatrics.

Зазначається, що науковим дослідженням займалися ізраїльські спеціалісти з Інституту досліджень та інновацій лікарняної каси Маккабі.

Аби зрозуміти, як щеплення впливає на дитину, було запрошено 24 тисячі породіль, 17 з яких зробили вакцинацію під час вагітності.

Вчені провели порівняння наступних показників:

  • вага новонароджених;
  • випадки їхньої госпіталізації;
  • дитяча смертність;
  • наскільки часто у кожній групі відбувалися передчасні пологи;
  • вік матері;
  • термін вагітності;
  • вроджені вади;
  • сезонну вакцинацію від вірусу;
  • демографічні показники.

В результаті з'ясувалося, що після вакцинації народжувалися здоровіші діти.

За словами вчених передчасні пологи вакцинованих жінок відбувалися у 4,2% випадках, у групі невакцинованих цей показник становив 4,8%. Немовлята вакцинованих матерів у 5,1% випадків потребували госпіталізації (цей показник у другій групі становив 5,3%)

Також фахівці зазначили, що вроджені вади у дітей зустрічали у двох групах з однаковою частотою. А відмінностей у показниках дитячої смертності у групах не виявлено.

Раніше ми повідомляли, що категорично не можна їсти вагітним.

Також ми писали, що експерти розповіли, який сир не можна їсти під час вагітності.

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