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Вчені розповіли, на який день після зараження проявляються симптоми Омікрона

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Понеділок 10 січня 2022 13:16
Вчені розповіли, на який день після зараження проявляються симптоми Омікрона Фото: на який день проявляється Омікрон (Омікрон unsplash com)
Автор: Людмила Жукова

Штам коронавірусу Омікрон, який є дуже контагіозним, відрізняється тим, що його симптоми проявляються швидше, ніж у штамів-попередників.

Про це повідомляє TRT Haber посилаючись на дані вчених з Туреччини.

На який день з'являються симптоми Омікрона

На відміну від уханьского штаму і дельти, ознаки яких могли з'явиться у людини через тиждень, Омікрон "діє" швидко. Ознаки хвороби ви можете виявити вже на третій день після ймовірного зараження. Про це розповів декан медичного факультету Університету Газі, член наукової ради при МОЗ Туреччини професор Мустафа Неджмі Ільхан.

"Від Омікрону дуже швидко інфікуєшся, і, згідно з наявною у нас інформацією, він дуже швидко поширюється. Він викликає захворювання в дуже короткі терміни. Але громадяни не повинні думати:" У мене був контакт, пройшло 5 днів, може бути, я і не хворий". Варіант Delta теж існує у всьому світі. Отже, правильно зробити щеплення для захисту", - повідомляє професор.

Грип теж лютує

За словами фахівця, від нового штаму зростає велика кількість нових захворювань, але ось смертей стає менше. Людям з хронічними захворюваннями, старше 65 років потрібно бути дуже обережними. Не варто забувати і про грип, який зараз лютує у світі.

Для точного діагнозу не нехтуйте тестами.

"Минулого року в цей час майже не було грипу. Але зараз ми бачимо, що є багато хворих. Насправді, ми бачимо більшу циркуляцію грипу, ніж Перед пандемією. Тому що люди минулого року носили маски, не збиралися разом в приміщенні, зараз люди розслабилися", - резюмував професор.

Омікрон вже в Україні

Новий штам коронавірусу виявили в Україні ще 18 грудня. Відтоді його виявляють у різних містах країни.

Як ми раніше писали, штам "Омікрон" може покласти край пандемії COVID-19.

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Омикрон
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