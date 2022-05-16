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Вчені розповіли, яким небезпечним захворюванням можуть заразитися власники котів

Власники котів можуть заразитися небезпечним захворюванням (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Ізраїльські науковці провели дослідження та встановили, що власники котів можуть заразитися паразитом, який проникає у клітини мозку людини та порушує формування неврологічних зв'язків.

Про це повідомляє Jerusalem Post.

Що з'ясували вчені

Вчені кажуть, що між паразитом, який живе в організмі котів, та психічними захворюваннями у чоловіків у зрілому віці існує зв'язок. Причиною називають паразита Toxoplasmosis gondii, який домашні улюбленці можуть передавати людям через свої фекалії.

Експерти розповідають, що власники можуть навіть і не здогадуватися, що заражені. Зокрема, у них виникає лихоманка та проблеми з дихальною системою.

Власники котів можуть заразитися небезпечним захворюванням (freepik)

Важливим фактором є те, що у таких чоловіків у дитинстві найчастіше був кіт, взятий з вулиці.

Враховуючи, що вчені не перевіряли учасників дослідження на наявність антитіл до паразита Toxoplasmosis gondii, значить точно сказати, чи існує зв'язок між цим організмом та розвитком психічних захворювань неможливо. Навіть домашні коти можуть, виходячи на вулицю, підчепити небезпечного паразита

Крім того, автори не змогли пояснити, чому страждають лише чоловіки,

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