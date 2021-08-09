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Вчені розповіли, які шанси захворіти на коронавірус у щеплених двома дозами вакцини

Автор: Роман Мирончук

У людей, які щеплені двома дозами вакцини, втричі менше шансів заразитися. При цьому вони повинні бути уважними до свого здоров'я, оскільки захворіти на коронавірус все ж можуть.

Про це розповіли вчені Імперського медичного коледжу Великобританії.

Експерти для свого дослідження перевірили 100 тисяч осіб в період з 24 червня по 12 липня. Вони підкреслили, що жодна вакцина не є повністю ефективною від COVID-19.

Вчені зазначили, що ризик зараження після вакцинації зменшується на 50-60%. Після контакту з хворим на коронавірус, у вакцинованих ризик захворіти становить 3,84%, тоді як у невакцинованих - 7,23%.

Медики також заявили, що штам "Дельта" швидко поширюється і їм можуть хворіти ті, хто зробив вже два щеплення.

Нагадаємо, вчені з'ясували, скільки живуть антитіла у тих, хто перехворів на COVID-19. За словами експертів, антитіла залишаються активними протягом семи місяців після того, як людина перехворіла на коронавірус.

Ми також писали про те, що лікар назвав характерні ознаки "Дельти", які не виявлялися при COVID-19 раніше. Експерти спостерігали за 578 добровольцями, які перехворіли на коронавірусну інфекцією в легкій формі або без симптомів.

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