Вчені розкрили правду про коронавірус: передається ще до симптомів

Коронавірус в Україні інфікував понад 640 осіб, померли від хвороби 17 осіб. Вчені з США повідомили дуже важливу новину про те, що вірус може передаватися від людини до людини за 48 годин до появи інфекції. Про це розповів директор Центру профілактики та контролю захворювань США Роберт Редфілд в інтерв'ю американському радіо NPR.

"У людей виділяється значна кількість бактерій вірусу з ротоглотки, за попередніми даними, ще за 48 годин, перш ніж у них проявляться симптоми", – повідомив лікар.

Саме тому вірус швидко поширюється серед людей.

"Тобто, серед нас є безсимптомні хворі, які заражають інших протягом 48 годин перед тим, як у них самих проявляться симптоми", – уточнив він.

Число заражених Covid-19 у світі перевищила 800 тис осіб, померли понад 40 тис.

Як ми раніше писали, під час наради у президента Володимира Зеленського було вирішено, що повернувшимся з-за кордону українцям будуть проводити ПЛР-тести на п'ятий-шостий день після вильоту. В Офісі президента також повідомили про прибуття нової партії тестів, захисних окулярів і обладнання для апаратів штучної вентиляції легенів з Китаю.