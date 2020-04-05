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Вчені розкрили головну особливість коронавірусу SARS-CoV2

STYLERКоронавірус    05.04.2020 - 13:54
Вчені розкрили головну особливість коронавірусу SARS-CoV2
Коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Вчені назвали головну відмінність коронавірусу SARS-CoV2 від його попередників

Коронавірус станом на 5 квітня діагностовано у більш ніж 1,2 мільйона людей по всій планеті. З кожним днем цифра зростає, а "крок" приросту – збільшується. Вчені довго намагалися визначити, чому коронавірус настільки заразний. За даними останніх досліджень, саме структура SARS-CoV2, що призвів до пандемії, дозволила з більшою ймовірністю затриматися в організмі жертви.

Нові дослідження Університету Міннесоти дозволили з'ясувати, чому коронавірус SARS-CoV2 передається набагато швидше, ніж SARS, який вважається його "батьком". Команда вірусологів під керівництвом доктора Фан Чи провела детальний аналіз структури коронавіруса і створила 3D-мапу шипоподібного білка, який вірус використовує для закріплення в клітці. З'ясувалося, що це білкове утворення в формі шипа захоплює клітини людини в чотири рази сильніше, ніж SARS, що забрав життя кількох сотень людей під час пандемії 2002 року, повідомляє The Gardian.

Експерти Університету Міннесоти відзначають, що відкритий ними механізм прикріплення вірусу до клітини людини більш досконалий, ніж у багатьох інших збудників хвороб. Потрапивши в дихальні шляхи, з великою часткою ймовірності вірус залишиться там.

На думку вчених, результати даного дослідження повинні допомогти в розробці вакцини проти коронавіруса.

"Якщо з'єднання антитіл сироватки з шипами вірусу буде сильніше, ніж у шипів і клітин тіла людини, ми зможемо говорити про винахід ефективного препарату. Він просто блокує вірус, перешкоджаючи його впливу на клітину", – говорить він.

Нагадаємо, що раніше вчені зробили тривожну заяву про зараження коронавірусом.

Також ми писали, що карантин призведе до поширення ще одного небезпечного захворювання.

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