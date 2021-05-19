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Вчені протестували нову вакцину від астми і поділилися результатами

Автор: Styler

Французькі вчені і розробники з компанії NEOVACS протестували нову вакцину від астми, яка довгий час захищає від симптомів астми, а також полегшує їх у важких випадках.

Про це повідомляє Nature.

Алергічна астма характеризується гіперчутливістю до певних алергенів, найчастіше до пилових кліщів. Вплив пилових кліщів та інших алергенів виробляє імуноглобулін Е (IgE) і запальні цитокіни (IL-4 і IL-13) в дихальних шляхах.

Через це в організмі відбуваються ряд реакцій, які призводять до гіперчутливості дихальних шляхів. В результаті чого в організмі надмірно виробляється слиз.

Нова вакцина виробляє антитіла запальних цитокінів. Дослідження на мишах показали, що в 90% гризунів через 6 тижнів спостерігалися високі рівні антитіл. При цьому захист був довгостроковим.

Побічний ефект

Цікаво, що вчені не виявили побічних ефектів.

Результати тестування

Через рік після щеплення у 60% гризунів збереглися антитіла, які нейтралізують запальні цитокіни. Крім того, симптоми астми стали не такими важкими.

Вакцина знизила рівень імуноглобуліну Е, еозинофілію, вироблення слизу, а також гіперчутливість дихальних шляхів до пилових кліщів.

Нагадаємо, лікар назвав фактори, які впливають на ризик виникнення тромбозів.

Ми також писали про те, що поєднання різних вакцин від COVID-19 збільшує побічні ефекти.

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