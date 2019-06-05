Вчені пророкують швидку загибель людства: скільки нам залишилося

Вчені назвали нову дату кінця світу (колаж РБК-Україна)

Причиною кінця світу стануть зміни клімату на Землі

Кінець світу і загибель людської цивілізації у сучасному вигляді відбудеться вже в 2050 році. До висновку, що жителі планети Земля приречені, прийшли австралійські вчені.

Фахівці з Мельбурна провели безліч різних досліджень і з'ясували, що причиною загибелі цивілізації стануть: зміна клімату, соціально-економічна криза і бездіяльність урядів всіх країн, які не будуть докладати зусиль, щоб знизити рівень спалювання викопного палива.

За словами вчених, вже до 2030 року глобальні викиди досягнуть максимуму, а до 2050 року цивілізація опиниться на межі колапсу. Фахівці кажуть, що через 30 років середня температура повітря на Землі може піднятися на три градуси, що призведе не лише до руйнування ключових екосистем. Почнеться повсюдне танення льодів, вічна мерзлота зникне, кількість опадів зменшиться, відбудеться масштабна посуха в Амазонії, яку прийнято називати "легенями планети". Люди будуть все частіше і частіше страждати від лісових пожеж, посух або повеней.

"Потепління на чотири градуси вже несумісне з існуючою організацією глобального співтовариства. А до 2100 року, якщо вже сьогодні не будуть вживатися термінові заходи, Земля наблизиться до позначки в п'ять градусів Цельсія вище доіндустріальних значень. Це погубить людство", - говорять учені.

Зазначимо, що глобальне потепління може погубити тільки сучасну цивілізацію, а ось планета нікуди не зникне, адже Земля вже існувала в умовах підвищених температур. Зокрема, це спостерігалося в епоху карбону.

До речі, німецькі експерти також вважають, що світ знаходиться під загрозою. Але фахівці впевнені, що загибель людства може статися через застосування атомної зброї.

Раніше ми писали про те, як радіація насправді вплинула на людей після вибуху на Чорнобильській АЕС.