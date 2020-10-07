Вчені пропонують заражати людей іншим типом коронавіруса: з'явилося пояснення

Вчені прийшли до висновку, що лікування коронавіруса може полягати в ньому самому. Дослідники вважають, що інфікування іншим типом коронавіруса, який викликає "звичайну застуду", може знизити ризик ускладнень COVID-19. Дослідження, проведене дослідниками Бостонського медичного центру і Медичної школи Бостонського університету, також демонструє, що імунітет, набутий від попередніх коронавірусних інфекцій, не пов'язаних з SARS-CoV-2, не перешкоджає отриманню людьми COVID-19. Про це пише Medical Express.

Хоча SARS-CoV-2 є відносно новим патогеном, існує безліч інших типів коронавірусів, які є ендемічними для людини та можуть викликати "звичайну застуду" і пневмонію. Ці коронавіруси мають деякі спільні генетичні послідовності з SARS-CoV-2, і пам'ять імунітету про ці коронавіруси може перехресно реагувати проти SARS-CoV-2.

У цьому дослідженні вчені вивчили дані електронної медичної карти людей, у яких був результат респіраторного панельного тесту (CRP-PCR) в період з 18 травня 2015 року по 11 березня 2020 року. CRP-PCR виявляє різні респіраторні патогени, включаючи ендемічні коронавіруси, що викликають "застуду". Вони також вивчили дані від людей, які були протестовані на SARS-CoV-2 в період з 12 березня 2020 року по 12 червня 2020 року. У тих, хто раніше переніс інший тип коронавіруса було значно більш легке перенесення COVID-19. Ймовірність виживання також була значно вищою у госпіталізованих пацієнтів COVID-19 з попереднім позитивним результатом тесту на "простудний" тип коронавіруса. При цьому науковці вказують, що зараження іншими типами коронавірусів не захищає людину від COVID-19 – зараження може статися все одно.

"Люди регулярно заражаються коронавірусами, які відрізняються від SARS-CoV-2, і ці результати дослідження можуть допомогти ідентифікувати пацієнтів з більш низьким і великим ризиком розвитку ускладнень після зараження SARS-CoV-2. Ми сподіваємося, що це дослідження може стати трампліном для виявлення типів імунних реакцій, які необов'язково запобігають інфекцію SARS-CoV-2, але швидше знижують втрату від COVID-19", - сказав Джозеф Мізгерд, доктор медичних наук, професор медицини, мікробіології та біохімії в Медичній школі Бостонського університету, який є співавтором дослідження.

Вчені також зробили припущення, що для зниження ризику розвитку ускладнень у певних груп людей, можливо було б провести інфікування людей менш небезпечним видом коронавіруса, який викликає тільки симптоми простудних захворювань.

Нагадаємо, що раніше у Берліні посилили карантин через COVID-19.

Також повідомлялося, що ЄС виділить Україні ще 190 млн євро для боротьби з коронавірусом.