Вчені показали відео поширення коронавірусу в кафе: як не заразитися

Коронавірусна інфекція поширюється дуже швидко – у світі зафіксована друга хвиля смертоносної епідемії. При цьому економіки багатьох країн не можуть собі дозволити повернутися у строгий карантин і заборонити людям відвідувати кафе. Для зниження захворюваності на коронавірус вчені вирішили продемонструвати людям модель поширення інфекції, щоб показати шляхи зараження та знизити захворюваність. Про це повідомляє видання The Asahi Shimbun.

Вчені з Центру обчислювальних наук інституту RIKEN спільно з колегами з Університету Кобе продемонстрували, які шанси заразитися коронавірусом, якщо сидіти в барі з ще трьома людьми, і один з них – носій коронавіруса.

В їх моделі четверо людей сидять за двома присуненими один до одного столами площею 60 кв. см (стандартний розмір столиків в кафе і ресторанах, за словами дослідників). Моделювання показало, що на людину, що сидить поруч з тим, хто говорить, потрапляє приблизно уп'ятеро більше аерозольних частинок, ніж на того, хто сидить навпроти.

Шанси зараження COVID-19, якщо співрозмовник є носієм вірусу, співвідносяться приблизно так само. При цьому, коли мовець повертає голову до адресата, ризик передачі патогенів зростає. Найбільш безпечне місце, на думку вчених, знаходиться по діагоналі від імовірно зараженого: туди долітає не більше чверті аерозольних частинок, що виділяються хворим.

Вчені також зробили висновок, що при вологості повітря менш як 30% дальність поширення частинок зростає вдвічі в порівнянні з вологістю до 60%. Це пов'язано з тим, що при підвищеній вологості частинки інтенсивніше злипаються і швидше осідають. Це дослідження дозволяє зробити висновок, що зволожувачі повітря в громадських місцях допомагають знизити ймовірність зараження COVID-19.

Як поширюється коронавірус в кафе

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