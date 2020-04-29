Вчені приголомшили прогнозом: коронавірус залишиться з нами назавжди

Коронавірус в світі інфікував понад три мільйони людей, але в деяких країнах його поширення вже почало припинятися. Держави почали послаблювати карантинні заходи та повертатися до колишнього життя. Але китайські вчені попереджають, що розслаблятися ще зарано, через те, що COVID-19 залишиться з нами назавжди. Інфекція буде повертатися кожен рік і стане сезонною, такою як грип.

Як повідомляє таблоїд Daily Mail, до такого висновку прийшла група вірусологів з КНР на чолі з директором Інституту біології патогенів з Китайської академії медичних наук Джин Ци.

"Швидше за все, це епідемія, яка довгий час вже співіснує з людьми, стане сезонною і буде підтримуватися в людському тілі", – розповів медик.

Вчені впевнені, що в майбутньому все більше випадків зараження будуть проходити безсимптомно і багато людей будуть просто переносниками інфекції. Фахівці думають, що наступ літа зовсім не скоротить захворюваність, тому, що вірус не боїться температури.

Начальник відділу інфекційних захворювань Першої лікарні Пекінського університету Ван Гуйцян ще раз нагадав результати останніх досліджень - вірус чутливий до тепла, але він піддається впливу температури 56 градусів за Цельсієм протягом 30 хвилин, а погода ніколи не стане такою спекотною.

Як ми раніше писали, вчені розповіли, чому симптоми коронавірусу різні у всіх людей.