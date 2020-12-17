Вчені спростували поширений міф про ускладнення COVID-19

Лікарі припускали, що коронавірусна інфекція негативно впливає на слуховий апарат, але ніяких доказів цього не було. Тепер ізраїльські вчені провели дослідження і з'ясували, що COVID-19 не впливає на слух.

При цьому у деяких пацієнтів після коронавірусу були виявлені пошкодження в слуховій системі, але вчені кажуть, що це тимчасовий ефект. Він пов'язаний із закупоркою рідини в середньому вусі, і може з'явитися навіть під час застуди. Про це повідомляє EurekAlert.

Експеримент почали проводити ще на початку першої хвилі пандемії, коли кількість хворих в Ізраїлі було не такою великою. В експерименті взяли участь вісім безсимптомних пацієнтів, у яких був діагностований COVID-19, і вісім здорових добровольців, які були контрольною групою. Ніхто з них не говорив про втрату слуху.

У дослідженні вперше були представлені кількісні показники якості слуху після контакту з вірусом.

Вчені виміряли електричні дані зі стовбура мозку, щоб перевірити весь шлях проходження звукових хвиль через вухо до тих пір, поки електричні хвилі не будуть прийняті в мозок.

Вони також досліджували активність волоскових клітин внутрішнього вуха, які підсилюють і налаштовують звук.

Вчені зазначили, що вони не виявили ніякої різниці між тими, хто був заражений, і тими, хто перебував у контрольній групі

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