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Вчені пояснили пошкодження мозку при коронавірусі

Автор: Роман Мирончук

Американські вчені пояснили пошкодження мозку у пацієнтів з коронавірусною інфекцією. Вони пов'язують це з властивостями спайкового білка коронавірусу.

У цього білка є здатністю долати гематоенцефалічний бар'єр. Про це дослідження написав журнал Nature Neuroscience.

"Спайковий білок коронавірусу S1, може долати гематоенцефалічний бар'єр у мишей, тобто сам білок SARS-CoV-2, викликає COVID-19, може проникати в мозок", - заявили фахівці.

Вчені також дійшли висновку, що через коронавірус виникають порушення в головному мозку. Білок вірусу проникає в мозок і дає токсичну дію. Через що мозок виробляє цитокіни, які викликають сильне запалення.

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Коли таке відбувається, то імунна система людини запускає гостру зворотну реакцію, яка стає причиною мозкового туману, втоми і здатна викликати інші когнітивні проблеми.

Вчені також зазначили, що хворі COVID-19 часто стикаються з негативними неврологічними симптомами, які свідчать про ушкодження мозку.

У людей починається сильний головний біль, судоми та може бути надзвичайна втома. Також збільшується ризик інсульту.

Нагадаємо, лікар-пульмонолог розвінчала головні міфи про коронавірус.

Раніше лікар розповіла, коли імуноглобулін краще використовувати для лікування COVID-19.

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