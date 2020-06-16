Вчені виявили рештки унікального динозавра: у нього не було зубів

Вчені відкопали унікальні рештки динозавра (колаж РБК-Україна)

В Австралії знайшли останки динозавра без зубів

В Австралії вчені виявили останки динозавра, унікального у своєму роді. Він називається элафрозавром і представляв собою рептилію з дзьобом, без зубів. Ці тварини жили на Землі близько 110 мільйонів років тому. Розкопки проходили на мисі Отвей в штаті Вікторія.

Як повідомляє The Guardian, скам'янілість знайшла доброволець Джессіка Паркер. Жінка брала участь в щорічних розкопках, який проводить Мельбурнський музей.

П'ятисантиметрова кістка спочатку була ідентифікована співробітниками Мельбурнського музею як шийний хребець. Передбачалося, що він належав літаючій рептилії, можливо, птерозавру.

Палеонтологи вважають, що знайдена у Вікторії скам'янілість відмінно підходить для хребців дивної групи тероподів, званих элафрозаврами.

Більшість відомих скам'янілостей цих ящерів були знайдені на території Танзанії і Китаю. Вони мешкали в кінці юрського періоду, близько 160-145 мільйонів років тому. Однак новий вікторіанський элафрозавр виявився набагато молодше. Він жив близько 110 мільйонів років тому.

В Австралії виявили останки динозавра (фото: theguardian.com)

Як ми раніше повідомляли, вчені з США знайшли доказ того, що динозаври жили в воді.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Людмила Жукова