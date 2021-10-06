Вчені виявили новий симптом COVID, який нагадує обмороження ніг (фото)

Що показало дослідження

Так, дослідники опублікували свою роботу в Британському журналі дерматології. Зокрема, фахівці обстежили 50 учасників із запаленням пальців ніг і вони виявили, що організм виробляє імунну відповідь з високим рівнем певних аутоантитіл.

Окрім того, симптоми проявляються, як обморожене запалення і почервоніння на руках і ногах, яке іноді триває місяцями. Зазвичай запалення розвивається протягом тижня або чотирьох тижнів після зараження і може привести до набрякання або зміни кольору пальців рук і ніг.

Ковідні пальці (фото: mirror.co.uk)

За словами старшого автора дослідження доктора Чарльза Кассіуса, дослідження показало більш глибоке розуміння цього стану.

"Епідеміологія та клінічні особливості уражень, схожих на обмороження, були ретельно вивчені і опубліковані, однак мало що відомо про патофізіологію", - сказав він.

Також потрібно зберігати пильність, навіть якщо ви двічі вакцинувались від хвороби.

Симптоми коронавірусу

Основні симптоми коронавірусу включають: