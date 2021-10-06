Вчені виявили новий симптом COVID, який нагадує обмороження ніг (фото)

Вчені провели нове дослідження, яке показало, що запалення і почервоніння пальців ніг може бути побічним ефектом реакції імунної системи на боротьбу з коронавірусом.
Про це пише видання Mirror.
Так, дослідники опублікували свою роботу в Британському журналі дерматології. Зокрема, фахівці обстежили 50 учасників із запаленням пальців ніг і вони виявили, що організм виробляє імунну відповідь з високим рівнем певних аутоантитіл.
Окрім того, симптоми проявляються, як обморожене запалення і почервоніння на руках і ногах, яке іноді триває місяцями. Зазвичай запалення розвивається протягом тижня або чотирьох тижнів після зараження і може привести до набрякання або зміни кольору пальців рук і ніг.
За словами старшого автора дослідження доктора Чарльза Кассіуса, дослідження показало більш глибоке розуміння цього стану.
"Епідеміологія та клінічні особливості уражень, схожих на обмороження, були ретельно вивчені і опубліковані, однак мало що відомо про патофізіологію", - сказав він.
Також потрібно зберігати пильність, навіть якщо ви двічі вакцинувались від хвороби.
Основні симптоми коронавірусу включають:
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