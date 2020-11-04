Вчені виявили новий симптом COVID-19: може маскуватися під ГРВІ

У пацієнтів з коронавірусом зафіксували погіршення слуху, що може виражатися як у раптовій його втраті, так і просто в закладеності вух. Такий симптом, що виникає при вірусних інфекціях, включаючи грип, герпес і цитомегаловірус, здатний також сигналізувати про можливе зараження COVID-19.

Медики зареєстрували подібні випадки у Великій Британії, Єгипті, Туреччині та Німеччині. Дослідники при цьому не можуть довести, що SARS-CoV-2 безпосередньо викликає втрату слуху, але зауважують, що клітини, що вистилають середнє вухо, мають рецептори ACE-2, які цей вірус використовує для проникнення всередину клітин. Про це пише Live Science.

Також вчені звертають увагу, що інфекція може підвищити рівень запальних хімічних речовин в організмі, які пов'язані з втратою слуху.

Зараз стали відомі результати нового дослідження турецьких вчених, які показали, що майже 20% пацієнтів з коронавірусом мали проблеми з закладеністю вух (всього було вивчено симптоми 172 заражених).

При цьому таку ознаку відзначали близько 12% хворих з легкою формою COVID-19.

Епідеміологи кажуть, що закладеність вух може виникнути і при гострих респіраторних вірусних інфекціях (ГРВІ), але тоді подібний симптом має пройти через декілька днів. Однак якщо крім закладеності, тинітусу чи дзвону у вусі з'явився біль у вухах, медики рекомендують терміново звернутися до фахівця.

Раніше вчені назвали ще один симптом коронавірусу, на що раніше не звертали уваги.

Нагадаємо, що нещодавно лікарка дала пояснення, чому тести на коронавірус можуть помилятися.