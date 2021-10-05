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Вчені виявили новий невідомий вірус, який передається через укуси кліщів та викликає лихоманку

Автор: Тетяна Самарук

На північному острові Хоккайдо японські вчені знайшли раніше невідомий вірус, який може передаватися людям через укуси кліщів і викликати лихоманку. Вперше такий вірус виявили у 2019 році. Вірус отримав назву Йезо.

Про це йдеться у пресрелізі Університету Хоккайдо.

Що відомо про вірус

Так, вірус був виявлений у 2019 році, коли 41-річний чоловік був госпіталізований із лихоманкою і болем у ногах після укусу кліща під час прогулянки лісом.

Другий випадок з аналогічними симптомами був зареєстрований у 2020 році. Тести показали, що пацієнт не був інфікований будь-якими відомими вірусами, які переносяться кліщами в цьому регіоні. Тому випадки характеризувалися лихоманкою і зниженням кількості тромбоцитів і лейкоцитів у крові.

Генетичний аналіз вірусів, виділених зі зразків крові двох пацієнтів, виявив новий тип ортонаіровірусу (клас найровірусів), який містить такі патогени, як вірус геморагічної лихоманки Крим-Конго. Окрім того, фахівці виявили зразки крові ще кількох пацієнтів, у яких з 2014 року спостерігалися схожі симптоми після укусів кліщів.

Які наслідки вірусу

Як розповів вірусолог Кейта Мацуно, від 2014 року в Японії новим вірусом заразилися семеро людей. Однак, смертельних випадків досі не підтверджено.

У деяких хворих виявляли порушення функцій печінки. Також вчені Університету Хоккайдо перевірили зразки крові диких тварин, у тому числі оленів та єнотів. Результати показали наявність у них антитіл до нового вірусу.

Раніше ми повідомляли, що у МОЗ розповіли про небезпеку вірусу папіломи людини.

Також ми писали, що чи варто робити тест на антитіла після COVID-вакцинації або одужання.

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