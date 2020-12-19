Вчені виявили новий різновид коронавірусу: чи варто панікувати

Вчені виявили новий штам коронавірусної інфекції, який має кілька мутацій. Виявленому генетиками в ПАР різновиду COVID-19 дали назву 501.V2.

Про це заявив міністр охорони здоров'я країни Звели Мхізе у своєму Twitter.

За словами чиновника, група вчених секвенувала сотні зразків зі всієї країни з початку пандемії у березні. Вони помітили, що конкретний варіант все частіше домінує в результатах вибірок, зібраних за останні два місяці.

Крім того, лікарі надають неофіційні дані про зміну клінічної епідеміологічної картини, зокрема, зазначаючи, що вони спостерігають велику частку молодших пацієнтів без супутніх захворювань, які опиняються в критичному стані.

"Таким чином, отримані дані переконливо свідчать про те, що нинішня друга хвиля, яку ми переживаємо, обумовлена цим новим типом (вірусу)", - заявив Мхізе.

Пояснюючи отримані дані, професор Салім Абдул Карім сказав, що друга хвиля поширюється швидше, ніж перша. Про це розповіли в МОЗ ПАР.

"Неясно, чи має друга хвиля більше або менше смертей, іншими словами, ступінь тяжкості все ще дуже неясний. Ми очікуємо, що це буде менш небезпечний вірус, але на цей час у нас немає чітких доказів. Ми не бачили ніяких тривожних сигналів щодо наших поточних даних про смертність", - сказав він.

Наголошується, що цей новий штам коронавірусу має три мутації в рецептор-зв'язуючому домені, який є фактичною частиною вірусу, що прикріплюється до клітини людини.

Одна з інтерпретацій цих змін полягає в тому, що вони збільшують спорідненість до рецептора ACE2. Дві інші можливі мутації додають певний потенціал "вислизання" антитіл, але всі наслідки комбінації трьох мутацій поки що недостатньо вивчені.

Професор Карім також заявив, що новий тип COVID-19 збільшив вірусне навантаження в організмі, що своєю чергою може призвести до більшого зараження.

"Якщо існує вища трансмісивність, це може призвести до більш високого R0 (кількість додаткових осіб, яких може заразити один пацієнт). У той час як інші віруси все ще передаються, цей вірус поширюється настільки швидко, що коли ми беремо мазки, ми бачимо варіант, який переважає. Це може призвести до другої хвилі, у якій може бути набагато більше випадків, ніж у першої хвилі", - заявив науковець.

Професор уточнив, що в ПАР від 80 до 90% випадків зараження - це саме мутований тип 501.V2.

Як зауважив прем'єр-міністр Мхізе, хоча ця мутація викликає занепокоєння, приводів для паніки немає.

"Ми звертаємося до всіх засобів масової інформації, медичного і наукового співтовариства із закликом зосередитися на фактах і уникати спекуляцій або недоведених заяв, а також породжувати паніку і дезінформацію", - заявив він.

Чиновник також додав, що на сьогодні немає жодних доказів того, що необхідно змінити клінічне лікування і ведення пацієнтів з COVID-19, і що це відкриття не вимагає додаткових обмежувальних заходів.

Раніше повідомлялося, що недавно в Британії виявили новий різновид COVID-19, який швидко поширюється.

Нагадаємо також, що український лікар заявив про те, що безсимптомний коронавірус може викликати небезпечні ускладнення.