Вчені виявили нове потужне антитіло, яке зменшує важкість перебігу коронавірусу

Що показало дослідження

За словами доктора Бартона Хейнса, відкриття нового антитіла може стати ефективним засобом у боротьбі, як з поточною епідемією, так і проти можливих майбутніх інфекційних захворювань.

Зокрема, вчені порівняли результати аналізу пацієнта, інфікованого SARS-CoV-1, що спричинив спалах коронавірусу на початку 2000-х років, та поточного пацієнта з COVID-19. Вкінці вони виявили понад 1700 антитіл, які виробив організм у боротьбі з інфекцією. Зазначається, що частина залишалися незмінними.

Окрім того, з 1700 антитіл від цих двох осіб дослідники Дюкського університету виявили 50 антитіл, які мали здатність зв'язуватися як з вірусом SARS-CoV-1, так і з SARS-CoV-2, що викликає COVID-19.

"Подальший аналіз показав, що одне з цих антитіл було особливо сильним - здатним зв'язуватися з безліччю коронавірусів тварин на додаток до двох патогенів, що заражають людину", - йдеться у дослідженні вчених.

Тому фахівці впевнені, що це антитіло може блокувати інфекції або мінімізувати виникнення численних мутацій і варіацій вірусу.

Згодом вчені перевірили ефективність цього антитіла на мишах. В результаті виявилось, що після інфікування антитіло зменшувало важкі симптоми у порівнянні з тваринами, яким не вводили антитіло.

Вчені заявили, що досліджене антитіло можна використовувати для запобігання можливим інфекціям SARS-CoV-3 або SARS-CoV-4.