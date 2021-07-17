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Вчені виявили ефективні ліки від коронавірусу: знижує ризик смерті на 50%

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Субота 17 липня 2021 15:30
Вчені виявили ефективні ліки від коронавірусу: знижує ризик смерті на 50% Фото: вчені виявили препарат, який допоможе у боротьбі з коронавірусом
Автор: Тетяна Самарук

Нову групу препаратів виявили вчені, які допоможуть у боротьбі з важким перебігом коронавірусу.

Про це повідомляє UC San Diego News Center.

Як розповідають фахівці, вони найкраще діють у людей з супутніми хворобами. Зокрема йдеться про статини – препарати, які знижують рівень холестерину в крові.

Як ліки реагують при COVID-19

За словами вчених, у препаратів є протизапальні властивості. Окрім того, науковці вже не раз вивчали їх дію проти коронавірусу.

Також статини борються з рецептором АСЕ2, який вірус використовує для проникнення в клітини.

Що показало дослідження

Команда з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго займалася вивченням дії статинів. Всього було проведено кілька етапів дослідження. У першому етапі дослідження взяли участь 170 пацієнтів з COVID-19.

Результати дослідження показали, що пацієнти, які приймали статини до госпіталізації, було більш ніж на 50% менше ризиків важких ускладнень.

У другому етапі взяло участь понад 10 тисяч добровольців, які перехворіли COVID-19 з січня по вересень 2020 року. Однак, у цих людей був ускладнений перебіг хвороби.

У пацієнтів, які мали серцево-судинні захворювання і гіпертонію – ризик смерті був нижче на 32%.

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