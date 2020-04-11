Вчені назвали страшні наслідки коронавіруса

Коронавірус в Україні інфікував 2203 людини, 69 людей померли від ускладнень інфекції, 61 пацієнт вилікувався. Інфекція Covid-19 не проходить безслідно для людини, вірус дуже сильно пригнічує імунітет і навіть після одужання може спровокувати патології. Про це повідомив російський академік і вірусолог Фелікс Єршов.

За словами вченого, як і при звичайному грипі, організм хворого слабшає, і на цьому тлі виникають вторинні імунодефіцити. Медик зазначив, що в групі ризику в такій ситуації, як правило, виявляються літні люди. При цьому молодь і діти завдяки ефективності свого імунітету схильні до ускладнень значно менше.

В якості ускладнень у літніх людей можуть бути інсульти та інфаркти.

"Крім того, все ті ж супутні хвороби, що і при грипі, — бронхіти, менінгіти та інше", — повідомив професор.

Вірусолог впевнений, що основною причиною смертності стає не сам COVID-19, а саме вторинні ускладнення.

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