Вчені назвали вітамін, який може захистити від хвороби Альцгеймера

Група вчених з дослідження хвороби Альцгеймера зробила потенційний прорив. Під час одного з дослідів був виявлений вітамін, який значно уповільнює когнітивні руйнування.
Про це повідомляється у виданні Express.
Вчені з Університету Делаверу, які входять в команду вивчення хвороби Альцгеймера і пошуком можливих варіантів її лікування, з'ясували, що вітамін В12 може значно уповільнювати розвиток і прогресування цього захворювання.
Як пояснюють фахівці, в мозку людини з хворобою Альцгеймера накопичується білок, який називається бета-амілоїд.
Цей білок викликає токсичні ефекти в клітинах мозку і призводить до зниження енергії фрагментацій мітохондрій (так званої електростанції клітини) і відповідно – до окислювального процесу.
Досліди на крихітних грунтових черв'яках, яких використовують для вивчення біології та хвороб, показали, що приріст бета-амілоїду викликають у них параліч протягом 36 годин після досягнення ними дорослого віку.
Помітити це було нескладно, оскільки черв'яки спочатку сповільнювалися, а потім виявлялися повністю паралізовані.
Однак при харчуванні цих черв'яків бактеріями з високим вмістом вітаміну В12, вони виявилися захищені від паралізуючого ефекту.
"Дані можуть бути лише чорними або білими - черв'яки або рухаються, або ні. Коли ми дали вітамін В12 черв'якам, у яких був дефіцит цього вітаміну, параліч настав набагато повільніше. А це означає, що В12 дуже важливий. Черв'яки з В12 також мали більш високий рівень енергії та більш низький окислювальний процес у своїх клітинах", - розповіла провідний дослідник, професор Джессіка Таніс.
Вона зазначила, що це дослідження проміжне, але вселяє надію на те, що збалансований раціон з використанням вітамінів зможе знизити швидкість розвитку хвороби Альцгеймера.
"Є певні фактори, які ви не можете змінити – ви не можете змінити той факт, що ви старієте, і ви не можете змінити генетичну схильність до хвороби Альцгеймера. Але одна річ, які ви можете контролювати - це те, що ви їсте", - підкреслила вчена.
Як відзначають дослідники, подібні досліди на хробаках допомагають зрозуміти вплив потенційного потягу і можуть допомогти прискорити розробку ліків.
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