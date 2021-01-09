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Вчені назвали симптоми затяжного COVID-19

Автор: Володимир Костирін

Коронавірус у деяких пацієнтів може перейти у затяжну форму хвороби, на що здатні вказувати певні симптоми, що не проходять протягом 12 тижнів і більше.

Фахівці британського Національного Інституту Здоров'я та Догляду (NICE) назвали такі ознаки у своєму новому дослідженні. Про це пише Express.

Зазначається, що симптоми COVID-19 можуть змінюватися від постійного кашлю, високої температури та втрати нюху або смаку. Крім того, були зареєстровані й інші ознаки хвороби, які можуть свідчити про "тривалий коронавірус".

Науковці визначили, що затяжний COVID-19 "триває понад 12 тижнів (після зараження) і не пояснюється альтернативним діагнозом".

Такий стан пов'язаний із дуже різноманітним списком ознак і симптомів, включаючи задишку та депресію.

Респіраторні симптоми включають кашель, а серцево-судинні симптоми - стиснення в грудях, біль у грудях, прискорене серцебиття.

Загальні симптоми включають: стомлюваність, жар і біль.

Неврологічні симптоми включають "туман у свідомості" - це вважається типом когнітивного порушення, при якому відбувається втрата концентрації та/або проблеми з пам'яттю.

Інші неврологічні симптоми включають: головний біль; порушення сну.

Симптоми периферичної невропатії (поколювання й оніміння) включають: запаморочення; делірій (у літніх людей).

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Повідомлялося також про шлунково-кишкові симптоми, такі як біль у животі, нудота, діарея, анорексія та зниження апетиту.

Британські дослідники розповіли також про проблеми опорно-рухового апарату, психологічні та дерматологічні симптоми:

  • біль в суглобах;
  • м'язовий біль;
  • депресія;
  • почуття тривоги;
  • висип на шкірі;
  • шум або біль у вухах;
  • біль у горлі;
  • запаморочення.

Раніше повідомлялося, що дослідники назвали найпоширеніший симптом COVID-19, який було виявлено у 86% пацієнтів.

Також ми писали про те, що український лікар назвав симптоми коронавірусу, які можуть означати важку форму.

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